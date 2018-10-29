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وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية في 14 نوفمبر المقبل في مقر الاتحاد. وسيشهد الاجتماع مناقشة تعديل المادتين 22 و34 من النظام الاساس للاتحاد بالاضافة الى تشكيل اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية وذلك وفقا لجدول الاعمال.

ومن المنتظر أن يناقش ممثلو الاندية بعد انتهاء الاجتماع الرسمي وبشكل ودي موضوع مشاركة فريق كويتي في الدوري السعودي بالاضافة الى مسألة امكانية انضمام نادي برقان الى عضوية الاتحاد. من جهته استغرب امين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر الدعوة الى الجمعية العمومية غير العادية في هذا التوقيت، مضيفا: «في الفترة الماضية كنا نناشد الاتحاد أن نجتمع وأن نناقش القضايا الكروية العالقة ولم يكن يستجب لنا لكنه الان يدعو لاجتماع في توقيت غريب لا نعرف الهدف منه».

وعن فكرة مشاركة فرق كويتي في الدوري السعودي في الموسم المقبل قال: «الفكرة مرفوضة تماما بالنسبة لنادي كاظمة، واذا كان الهدف منها الحصول على دعم مالي للفريق الذي سيشارك فإننا نرى أن هذا ليس حلا لمشكلتنا الرياضية».

وتابع: «حل المشاكل الرياضية يتطلب معالجتها ذاتيا وليس البحث عن حلول خارجية». وحول رأي ناديه في انضمام برقان الى عضوية اتحاد الكرة ذكر أن نادي برقان لديه المؤهلات الكافية للانضمام الى الاتحاد ومن بينها وجود فريق اول لكرة القدم وفرق مراحل سنية، مثنيا على المستوى الذي يظهر به الفريق الاول في النادي في منافسات دوري الدرجة الاولى. واردف: «مشكلة عدم امتلاك النادي ملعبا ليست ذات اهمية كبيرة خصوصا وانه يمتلك لاعبين مميزين وفريقا قويا».

