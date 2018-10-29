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أبو الحسن: رونالد تسلَّم مستحقاته


قال امين السر العام في نادي القادسية حسن ابو الحسن ان المحترف الكاميروني رونالد وانغا تسلم مستحقاته كاملة من نادي القادسية وأن رواتبه مدفوعة عن طريق التحويلات البنكية حتى شهر اكتوبر الحالي.
وأضاف أبو الحسن في تصريحات إلى «النهار»: «جميع محترفي القادسية يتسلمون مستحقاتهم أولا فأولاً، كما أن رواتب اعضاء الجهاز الفني مدفوعة كاملة، أما الشائعات التي تتردد حول نادي القادسية فمصدرها معروف».
وعن إمكانية التعاقد مع محترف أو اكثر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قال: «هذا الامر سيتحدد بناء على تقارير الجهازين الاداري والفني والتي سيتم تقديمها للادارة في نهاية القسم الاول». وذكر ان النادي متمسك بالمدرب الروماني ايوين مارين للاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده نافيا وجود نية لتغييره في الفترة الحالية.
وقال ان القادسية مع مارين في الموسم الحالي لم يخسر سوى مباراة واحدة «وهي مباراة الكويت التي اقيمت الخميس الماضي في الجولة السابعة من الدوري وانتهت بفوز الابيض 1-0). واردف: «حتى البطولة العربية للاندية لم نخسر فيها لكننا خرجنا من المنافسات بسبب نظام البطولة».
وذكر أنه رفع قضيتين على اتحاد الكرة تحدد لهما جلستين في 5 و11 نوفمبر المقبل بعد تغريمه 2000 دينار ثم تغريمه 5000 دينار ومنعه من دخول الملاعب لمدة خمسة اشهر.


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