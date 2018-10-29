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طبعاً لست ضد ان يكرم اللاعب الذي خدم أي مؤسسة رياضية او المنتخب، فاللاعب الكويتي مظلوم في هذا النظام الذي يحتاج الى عمليات تجميل في ادارته ولبعض من قياداته؟ فما يحصل في السابق ويتكرر اليوم لبعض اللاعبين المزمع اقامة مباراة تكريم لهم من قبل الاندية او الاتحادات او من هيئة الرياضة اذا ما استوفى شروط الحصول على مكافأة الاعتزال بشيء غير محبذ بتاتا... فتجد اللاعب يجهز هدايا تذكارية على شكل دروع او مجسمات رياضية يقدمها لبعض الشخصيات التي يتوقع ان تكرمه في اخر يوم له بالرياضة وهي تكون على شكل دعوة لحضور المباراة المرتقبة لاعتزاله.

ان قيام بعض اللاعبين هذه الايام بهذه الحركة والتي بالطبع ستكلفه مبلغا من المال قد لا يحصل على قيمته مما يتوقعه من هذه الدعوة؟ بالتأكيد يستحق اللاعب التكريم حيث أشرنا لها منذ سنوات بعيدة لماذا يجب ان يكون هناك مباراة اعتزال لماذا لا تكون على شكل حفل يقيمه النادي او الاتحاد او اللجنة الاولمبية او هيئة الرياضة لكل المعتزلين الذين يستحقون هذا التكريم؟ فهناك لاعبون تأخروا جدا في الاعتزال وقد تكون الجماهير نسته او لا تتذكره بسبب بعده عن الرياضة الكويتية ... الامر الذي يعطينا الاحساس بأنه يريد ان يحصل على مكافآت مالية من بعض الشخصيات التي يقدم لها الهدايا سواء الدرع او المجسم. ما اريد ان اقوله لهؤلاء اللاعبين نعم تستحقون التكريم ولكن بأسلوب راق و منظم يكون أساسه انك تعلمهم بموعد الاعتزال عن طريق المؤسسة الرياضية التي ستقيم هذا التكريم في خطاب محترم يتم صياغته لكل الايادي البيضاء التي تدعم الرياضة و الرياضيين سواء اشخاصاً او شركات او مؤسسات أهلية او حكومية ... مع التأكيد على ان يرعى حفل الاعتزال شخصية رياضية له تاريخ يشرف من سيحضر مباراة الاعتزال ... لانه كانت هناك تجارب سابقة للاسف أساءت للاعب و الحفل وذلك بعدم الحضور او لحضور لربع ساعة او شوط واحد....الخ.

رسالتي لكل من يريد ان يعتزل او سيعتزل انك لا تترجى أحداً للحضور لحفلك و لكن ارسل لهم الدعوة و اعتزل بكرامتك حتى لا تحبط من الشيكات «المهينة» التي يرسلها البعض لك كتقدير عن ما قدمته للرياضة الكويتية ... فالتكريم يجب ان يكون من هيئة الرياضة اولا لانكم مثلتم المنتخبات المختلفة خلال مسيرتكم الرياضية في اللعبة التي زاولتموها .. ولكن حسب شروط تكريم اللاعبين المميزين .... والله من وراء القصد.

