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.. و«الآسيوي» بعد غد


تحتضن العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد غد اجتماع الجمعية العمومية الـ28 للاتحاد الأسيوي لكرة القدم والذي يشهد التصويت على تعديلات النظام الأساسي لانتخابات الاتحاد واستعراض ملف الحقوق التجارية 2021 -2028 والمصادقة على الموازنة المالية القادمة.
والاجتماع هو السابع لعمومية الاتحاد الأسيوي في عهد رئيسه الحالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الذي تولى المنصب في الثاني من مايو 2013.
وبموجب التعديلات على النظام الأساس، سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي على أساس المنطقة الجغرافية، باستثناء منصب الرئيس الذي لا يخضع لاعتبارات المناطق الجغرافية.


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