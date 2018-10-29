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اعلن اتحاد الكرة قائمة الأزرق الرديف، وهو منتخب أعلن الاتحاد تشكيله من اجل اتاحة الفرصة للجهاز الفني بقيادة الكرواتي د. روميو يوزاك كي يتابع شريحة من اللاعبين.

وضمت القائمة 28 لاعبا هم: طلال جازع، حسين الحربي، راضي جمال، شاهين الخميس، علي خلف، عبدالمحسن التركماني، سعود الجناعي، محمد خليل، محمد الفهد، أحمد الزنكي، يوسف الخبيزي، علي جراغ، طلال بورسلي،مساعد طراد ،محمد هادي، طلال العجمي، خالد شامان، عذبي شهاب، يوسف نجف، سالم الهاجري، ناجي العجمي، راشد المطيري، محمد حجي، فيصل سعيد، طلال الأنصاري، أحمد جعفر، عبدالرحمن الشمري، محمد العتيبي وناصر فهاد.

