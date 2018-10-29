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«يد الكويت» لمواصلة انتصاراته

زيد خلف
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الإثنين 29 أكتوبر 2018

تتهيأ الفرصة اليوم أمام الكويت لمواصلة انتصاراته عندما يواجه خيطان في 07:30 مساء ضمن الجولة السابعة من دوري كرة اليد التي تشهد لقاءين آخرين يجمعان الفحيحيل مع الساحل 04:30، والعربي مع التضامن في 06:00. ويخوض الأبيض اللقاء برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات دون أي هزيمة وهو مرشح لمواصلة انتصاراته دون صعوبة تذكر أمام خيطان المتواضع الذي يمتلك نقطة وحيدة. وفي اللقاء الثاني يدخل العربي المباراة برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات وهزيمتين، فيما يخلو رصيد التضامن من النقاط بعد 5 هزائم. وفي اللقاء الأخير يملك الفحيحيل 4 نقاط في حين يدخل الساحل برصيد نقطتين.


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