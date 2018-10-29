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تعاقد العربي مع لاعب الكرة الطائرة في القادسية زيد الكاظمي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم الحالي.

وكان العربي يرغب في التعاقد مع لاعب القادسية عبدالناصر العنزي إلا أن طلبه قوبل بالرفض ليقدم عرضا جديداً للكاظمي وافقت عليه ادارة الاصفر. ويعتبر الكاظمي من أبرز اللاعبين في مركز المعد رغم تقدمه في السن وهو ابتعد عن القادسية في الموسم الماضي بسبب خلاف في وجهات النظر مع الادارة الامر الذي ادى إلى انتقاله إلى العربي الموسم الحالي. وحقق الأخضر انتصارين في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة في الجولتين الأوليين وهو

سيلعب غدا في الجولة الثالثة مع الجهراء.

