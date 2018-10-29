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الكاظمي إلى «طائرة العربي»

زيد خلف
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الإثنين 29 أكتوبر 2018

تعاقد العربي مع لاعب الكرة الطائرة في القادسية زيد الكاظمي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم الحالي.
وكان العربي يرغب في التعاقد مع لاعب القادسية عبدالناصر العنزي إلا أن طلبه قوبل بالرفض ليقدم عرضا جديداً للكاظمي وافقت عليه ادارة الاصفر. ويعتبر الكاظمي من أبرز اللاعبين في مركز المعد رغم تقدمه في السن وهو ابتعد عن القادسية في الموسم الماضي بسبب خلاف في وجهات النظر مع الادارة الامر الذي ادى إلى انتقاله إلى العربي الموسم الحالي. وحقق الأخضر انتصارين في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة في الجولتين الأوليين وهو
سيلعب غدا في الجولة الثالثة مع الجهراء.


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