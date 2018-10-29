loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رجال المرور ضبطوا عدداً من المركبات وحجزوها في كراج القطاع

مداهمة مواقع برية تحولت إلى أوكار لتصليح سيارات المستهترين


في إطار جهود قطاع المرور لفرض السيطرة الامنية وبسط مظلة القانون وحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات نفذ قطاع المرور المرحلة الثانية من التصدي لمظاهر الاستهتار والرعونة حيث قام بحملة مداهمات لعقر دار المستهترين وسحب مركباتهم  التي يقومون بإصلاحها داخل أماكن متوارية عن الأنظار لإعادة استخدامها في اعمال  الاستهتار والرعونة وازعاج المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وقد تمكن رجال المرور من ضبط عدد كبير من تلك السيارات وحجزها بمقر الادارة العامة للمرور.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني ان قطاع المرور مستمر في الحملات المرورية على مدار الساعة وفي جميع المناطق للعمل على تطبيق القانون للحفاظ على حياة مستخدمي الطريق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة