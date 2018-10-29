دفتر أحوال

في إطار جهود قطاع المرور لفرض السيطرة الامنية وبسط مظلة القانون وحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات نفذ قطاع المرور المرحلة الثانية من التصدي لمظاهر الاستهتار والرعونة حيث قام بحملة مداهمات لعقر دار المستهترين وسحب مركباتهم التي يقومون بإصلاحها داخل أماكن متوارية عن الأنظار لإعادة استخدامها في اعمال الاستهتار والرعونة وازعاج المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقد تمكن رجال المرور من ضبط عدد كبير من تلك السيارات وحجزها بمقر الادارة العامة للمرور.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني ان قطاع المرور مستمر في الحملات المرورية على مدار الساعة وفي جميع المناطق للعمل على تطبيق القانون للحفاظ على حياة مستخدمي الطريق.

