loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سقوط مصري حاول تهريب «حشيش» بملابسه في المطار


أحبط رجال جمارك المطار مساء أول أمس محاولة تهريب مواد مخدرة إلى البلاد من قبل مسافر مصري الجنسية قام بإخفائها بحقيبته اليدوية خلال دخوله المطار الدولي.
ووفق مصدر جمركي أفاد بأن مفتشاً جمركياً اشتبه بمسافر قادم من القاهرة وبعد التوجه له تبين بأنه مصري الجنسية وبتفتيش حقائبه اليدوية بدت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد التدقيق في عملية تفتيش الحقائب عثر على مخابئ سرية أسفل إحدى الحقائب بداخلها قطعة حشيش.
وخلال التحقيق مع المهرب اعترف بأنه كان ينوي تهريب كمية الحشيش لبيعها على أشخاص يعرفهم.
وعليه وبعد استكمال التحقيقات تمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة