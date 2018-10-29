دفتر أحوال

أحبط رجال جمارك المطار مساء أول أمس محاولة تهريب مواد مخدرة إلى البلاد من قبل مسافر مصري الجنسية قام بإخفائها بحقيبته اليدوية خلال دخوله المطار الدولي.

ووفق مصدر جمركي أفاد بأن مفتشاً جمركياً اشتبه بمسافر قادم من القاهرة وبعد التوجه له تبين بأنه مصري الجنسية وبتفتيش حقائبه اليدوية بدت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد التدقيق في عملية تفتيش الحقائب عثر على مخابئ سرية أسفل إحدى الحقائب بداخلها قطعة حشيش.

وخلال التحقيق مع المهرب اعترف بأنه كان ينوي تهريب كمية الحشيش لبيعها على أشخاص يعرفهم.

وعليه وبعد استكمال التحقيقات تمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة.

