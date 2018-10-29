دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافدين شقيقين من الجنسية العربية من تعاطي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات بعد القبض عليهما في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية .

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين انهما حازا مادة مخدرة «حشيش» وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنهما قد رخص لهما بذلك قانوناً.

كما اسند للمتهم الثاني انه حاز مادة مؤثرة عقلياً «الأمفيتامين» وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.

وأسند للمتهم الاول انه قاد سيارة وهو تحت تأثير مادة مخدرة «الحشيش» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة انه أثناء تواجده على رأس عمله في نقطة تفتيش بمنطقة السالمية استوقف مركبة المتهمين. حيث كان يقودها المتهم الأول وكانا بحالة غير طبيعية وهي التلعثم بالكلام والتحدث بطريقة غير مفهومة وشاهد سيجارتين مستعملتين موجودتين فى مطفاة السجائر بالمنتصف مشتبه بهما، وعليه طلب منهما النزول من المركبة وقام بتفتيشهما ذاتياً ولم يعثر على شيء وبتفتيش المركبة عثر على السيجارتين المشتبه بهما سالفتي الذكر فقط.

وأضاف أنه قبل إدخاله المتهم الثاني لدورية الشرطة وجد بالقرب من قدميه عدد 11 حبة صفراء اللون مشتبه بها 21 حبة بيضاء اللون مشتبه بها وقرر أن السيجارتين المستعملتين المشتبه بهما سالفتي الذكر تخص المتهمين.

وأما الحبوب المشتبه بها سالفة الذكر فهى تخص المتهم الثاني لأنه قبل أن يقف عند باب دورية الشرطة لم يكن هناك شيء على الأرض مكان عثوره على المضبوطات .

وأمام المحكمة حضر المحامي زيد الخباز عن المتهمين ودفع ببطلان القبض والتفتيش. وما تلاهما من اجراءات لانتفاء حالة التلبس وذلك لعدم استصدار اذن من السلطة المختصة بالتفتيش.

حيث ان لا يجوز القبض على شخص وتفتيشه وتفتيش متعلقاته الشخصية دون اذن من السلطة المختصة.

وطالب الخباز ببراءة موكليه مما اسند اليهما من اتهام .

