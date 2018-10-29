دفتر أحوال

ألغت محكمة الجنح دائرة التمييز الحكم الصادر بحبس مواطن مالك مكتب سيارات ستة اشهر عن تهمة خيانة الامانة بورقة موقعة على بياض «كمبيالة» والقضاء مجددا ببراءته .

و قد اسند الى المتهم انه اؤتمن على ورقة كمبيالة موقعة على بياض من قبل المجني عليه فخان الامانة وكتب على البياض الذي فوق الامضاء بيانات مبالغ نقدية خلاف المتفق عليه وقام بتقديمها للمحكمة واستصدر اوامر اداء ما ترتب عليه حصول ضرر لصاحب الامضاء .

وحيث ان واقعة الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجني عليه بالتحقيقات من انه استأجر مركبة من مكتب تأجير سيارات لمدة يومين وبنفس اليوم الذي استأجره بها اكتشف صوتاً بالماكينة وتوقفت السيارة فقام مكتب التأجير بنقل السيارة ثم اخبروه ان تصليحها يكلف مبلغ 15 ألفاً داخل وكالتها ومبلغ 1700 خارج الوكالة وقاموا بالاصلاح دون الرجوع اليه ثم أخبروه بأن اصلاح السيارة كلفهم 5500 دينار طالبوه به ثم فوجئ بقيامهم باصدار امر اداء ضده بمبلغ 30 الف دينار وقدم تأييدا لاقواله صورة من الكمبيالة مقررا ان المتهم من قام بتعبئتها .

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة التمييز ودفع بعدم توافر اركان جريمة خيانة الائتمان وانعدام ثمة دليل على تسلم المتهم الكمبيالة من المدعي بالحق المدني وقيامه بتعبئة الكمبيالة وانهيار الركن المعنوي لجريمة خيانة الائتمان على توقيع الكمبيالة «القصد الجنائي» وتوافر سبب من اسباب الاباحة «رضاء الشاكي» وخلو الاوراق من دليل يمكن معه نسب التهمة للمتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه .

