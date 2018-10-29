دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم الأول بالمؤبد وتغريمه 10 آلاف دينار ومن ثم ابعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة والقضاء مجددا بالبراءة في قضية الاتجار بالمخدرات كما ايدت المحكمة البراءة للمتهم الثاني والتي اسندت اليه نفس التهم .

وكانت النيابة قد وجهت الى المتهمين الاول والثاني تهمتي حيازة مادتي الحشيش والهيروين ومواد مخدرة اخرى بغرض الاتجار.

وتتلخص الواقعة كما شهد ضابط الواقعة انه وبعد التحريات السرية التي اجرتها، تم نصب كمين للمتهمين في موقع تسليم المخدرات عن طريق مصدر سري ، وبحضور المتهمين لموقع الجريمة، أعطيت الإشارة وتم مداهمة الموقع وإلقاء القبض على المتهم الثاني، في حين استطاع المتهم الأول الفرار، وبعد التعقب، تمت مداهمة المتهم الأول في مقر سكنه وإلقاء القبض عليه، وسجلت تحقيقات النيابة العامة أنه تم العثور على مواد الحشيش والهيروين بحوزة المتهمين، ووجهت اليهما تهمة حيازة المخدرات بغرض الاتجار . وأمام محكمة الاستئناف حضر عن المتهم الأول، المحامي بشار النصار، وأكد النصار على أن التحريات لم ترق الى مرتبة التحري الذي خلا من البحث والتنقيب وهي لا تعدو أن تكون مجرد بلاغ تلقاه ضابط الواقعة من مرشده السري. وأوضح أن واقعة الضبط والتفتيش للمتهم الأول كانت سابقة لإذن النيابة العامة، إذا ان ضابط الواقعة استمد جميع أدلته من شهادة المتهم في التحقيق، ولم يكن اذن النيابة مبنيا على تحرياته المسبقة، وبذلك يبطل جميع ما ترتب عليه التفتيش حيث انه بني على باطل، علاوة على أن عملية تفتيش منزل المتهم الأول لم تسفر عن العثور على أي مواد مخدرة، وهو ما ينافي اتهام النيابة له، إذ لو صحت الاتهامات بأن موكلي يقوم بالاتجار بالمخدرات والتعاطي، لكان من الأحرى العثور على المواد المخدرة في منزله، وهو ما لم يحدث.

وطالب النصار بالبراءة لموكله من التهم الموجهة اليه من النيابة العامة.

