وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالندب شفيق السيد عمر انطلاق جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها الرابعة تحت رعاية سامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والتي تعتبر أول جائزة من نوعها تخصص للشباب على مستوى الوطن العربي. وقال عمر ، في المؤتمر الصحافي الخاص باطلاق الجائزة : إن استمرار الجائزة للسنة الرابعة على التوالي يؤكد حرص الدولة على دعم الشباب لإبراز طاقاتهم وإعطائهم الأولوية في تشجيعهم لتحقيق أحلامهم والتميز في نجاحاتهم وإعطائهم الأولوية لتنمية خبراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم مستقبل البلاد، وثروتها الحقيقية. وأكد أن الجائزة تأتي وفقاً لاستراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب التي تهدف الى إعداد جيل من الشباب متمسك ومرتقٍ بالقيم الوطنية وشريك في التنمية المستدامة،من خلال المخرجات التي من شأنها العمل على تعزيز ثقافة الإبداع والحس الفني الريادي للشباب الكويتي.

وأوضح عمر أن الجائزة ترتكز على 10 مجالات مختلفة تمثل حافزا للعمل على خلق وتهيئة بيئة ثقافية احترافية من نوعها ، من خلال توفير وسائل الدعم المادي والمعنوي على هيئة جائزة سنوية تحفيزا لدورهم الريادي في وطنهم الغالي الكويت.

وأشار إلى أن القيمة المادية للجائزة تبلغ 100 ألف دينار لإذكاء روح التنافس الشريف بين الشباب من أجل خلق جيل واعد ، كما أنها ستحتضن ابداعاتهم في مختلف المجالات وابرازها بما ينعكس إيجاباً على تنمية مواهبهم وتطويرها.

من جانبه، ذكر الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الجوانب الوطنية والمعنوية لدى الشباب ونشر ثقافة التميز والإبداع وتشجيع المبدعين من الشباب ،وحثهم على تنمية مهاراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة من خلال الدعم المادي والمعنوي وتحفيز دورهم الريادي في المجتمع.

وعن مجالات التنافس قال السبيعي إن الجائزة تشمل مجال ريادة الأعمال، التعليم، الإعلام، الثقافة والفنون والآداب، العمل التطوعي، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة، تعزيز الصحة، العمارة والتخطيط العمرانيّ والإسكان، والعلوم الشرعية، وتبلغ قيمة كل جائزة منها 10 آلاف دينار لكل مجال ، مبينا أن هذا الاتساع لمجالاتها يجعلها تتصف بالشمولية، ما يتيح للشاب المبدع الفرصة كاملة بما يمتلك من مهارات وإبداعات وأفكار ومميزات للمشاركة في دفع عجلة التنمية للمجتمع الكويتي والازدهار في حضارته.

وعن شروط التقديم أوضح السبيعي أنها تتضمن : أن تكون المتقدم فردا أو مجموعة أفراد، على ان يكونوا جميعهم كويتيي الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 14 35 سنة، على ان لا يتجاوز عمر المتقدم سن الـ35 عاما في آخر يوم للتسجيل بالجائزة ويجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمشاركة وأن يكون العمل متميزا في المجال المتقدم إليه مع تعبئة استمارة التسجيل المخصصة للمتقدم للمشاركة بالجائزة وتزويد الجهة المسؤولة عن الجائزة بنماذج من أعماله للاطلاع عليها.

وأشار السبيعي إلى أن مراحل الجائزة تبدأ المرحلة الأولى من الجائزة وهي مرحلة الاطلاق والترويج وفتح باب الترشيح تشمل هذه المرحلة لإطلاق الجائزة بمشاركة الفرق الفنية المعنية بمجالات الجائزة والترويج بتنظيم حملات للتعريف بالجائزة والاشتراك فيها وبرنامجها الزمني المعتمد وذلك بهدف استقطاب الشباب الكويتي للمشاركة للترشح في مجالات الجائزة من اليوم أمس الأحد الـ28 من اكتوبر على موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب الإلكتروني www.youth.gov.kw وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

