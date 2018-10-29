وطن النهار

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن فتح باب التسجيل في البطولة الوطنية للمناظرات باللغة العربية بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات في الكويت.

بدأ التسجيل أمس الأحد، على أن يتم بعد اكتمال التسجيل تنظيم ورشة تدريبية خاصة بالفرق المشاركة والمحكمين يتولى إعدادها الفريق الوطني للمناظرات في الكويت بالتعاون مع أعضاء من هيئة التدريس في الكلية، مع العلم أنه ستنطلق فعاليات البطولة يومي 1 و2 ديسمبر المقبل في مبنى كلية القانون الكويتية العالمية بمنطقة الدوحة.

وتعليقا على هذا الحدث، قالت مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات هناء الإبراهيم: إن تنظيم كلية القانون الكويتية للبطولة الوطنية للمناظرات غايته ترسيخ ثقافة الحوار الهادف والبناء بين طلبة الجامعات من الشباب من الجنسين في بلدنا والتي تساعد على نشر المعرفة والثقافة العامة وتفسح المجال للاختلاف في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا، والتنوع في الآراء والمواقف التي تثري شخصية كل من يشارك في هذه البطولة، وتشجيع الطلبة على التعبير عن آرائهم وتقبل الآراء المختلفة والتفاعل معها بأسلوب حضاري ودون تصادم، وإكساب الطلبة مهارات التفكير النقدي والتحليل وعرض القضايا المطروحة للمناقشة في المناظرة من عدة أوجه حتى ولو كانت متباينة، وتنمية الجانب المعرفي والتشجيع على القراءة والمطالعة والبحث في المراجع المتخصصة، وتمكين الطلبة من التعبير بطلاقة وشجاعة بلغتهم العربية ، وصقل مواهب الطلبة وتمكنهم من اتقان فنون التعبير والمناقشة والجدل الهادف في ظل احترام الرأي الآخر ولو كان مخالفاً، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمناظرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت الإبراهيم إلى ضرورة الاطلاع على شروط وآلية التسجيل، واللوائح الفنية المنظمة للبطولة على الرابط: ( www.kilaw.edu.kw\\Debates2018) فضلاً عن استعداد موظفي ادارة التطوير الطلابي والمسابقات للرد على جميع الاستفسارات من قبل الراغبين في المشاركة، مع العلم أن من أبرز شروط المشاركة في هذه البطولة هو أن يكون المتناظر طالبا مسجلا في مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة أو الكلية التي يمثلها بغض النظر عن السنة الدراسية التي ينتمي إليها، وتقديم كتاب رسمي يفيد بأنه مازال مسجلا في مرحلة ما قبل التخرج أثناء فترة البطولة، وأن لا يزيد عمر الطالب/ الطالبة عن 26 عاما، وأن يتكون كل فريق من أربعة طلاب/ طالبات، ثلاثة منهم أساسيون وواحد احتياط.

