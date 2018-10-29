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الحرس الوطني دشَّن «الأمن أولاً»


دشَّنت مديرية التوجيه المعنوي الشراكة المجتمعية للحرس الوطني مع وزارة التربية، بعقد محاضرات لطلاب المرحلة المتوسطة من مدارس تابعة للمناطق التعليمية في محافظات حولي والعاصمة ومبارك الكبير. تأتي المحاضرات انطلاقاً من توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني، وفي إطار مبادراته المجتمعية وشراكته مع وزارات ومؤسسات الدولة تفعيلاً لأهداف الوثيقة الاستراتيجية 2020 وشعارها (الأمن أولاً)، لتشمل شريحة كبيرة من الطلاب في المناطق التعليمية المختلفة، بهدف إلمامهم بالثقافة العسكرية وتعريفهم بالحرس الوطني وتاريخه المشرف في الدفاع والأمن، فضلاً عن تسليط الضوء على قيم الولاء والانتماء للوطن.


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