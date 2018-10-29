وطن النهار

أكد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أنس الشاهين أن افتتاح مكتب التأشيرات الألماني الجديد خطوة إيجابية تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح الشاهين في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقدته السفارة الألمانية بمناسبة افتتاح مكتب استقبال طلبات التأشيرات الجديد في الكويت بالشراكة مع في إف إس جلوبال- أن ألمانيا من أفضل الوجهات السياحية المحببة للكويتيين.

ولفت الشاهين إلى حرص وزارة الخارجية على متابعة جميع الكويتيين في الخارج والعمل على تقديم كل سبل المساعدة لهم والمساهمة في أي مشكلة من الممكن أن يتعرضوا لها.

بدوره، أكد السفير الألماني لدى البلاد كارلفريد برغينير أن افتتاح بلاده لمركز جديد لإصدار التأشيرات الألمانية في الكويت خطوة مميزة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمضي بها قدما نحو افاق أرحب، لافتا إلى أن السياح الكويتيين محل ترحيب في بلاده لأنهم سفراء لألمانيا في الكويت ومنطقة الخليج، معربا عن سعادته لتنامي الطلب على التأشيرة الألمانية والزيادة المستمرة في أعداد السياح الكويتيين، كاشفا عن أن القسم القنصلي اصدر 60 ألف تأشيرة العام الماضي.

ولفت بيرغنير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في تقديم خدمات الحصول على التأشيرة الألمانية وتعزيز تجربة العملاء من المواطنين والمقيمين في الكويت، مشيدا بكفاءة شركة إف إس جلوبال المتخصصة والرائدة في تقديم خدمات التعهيد والتكنولوجيا للبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وتابع بيرغنير إن افتتاح مركز التأشيرات الجديد يتماشى مع العقد المبرم بين جمهورية ألمانيا وشركة في إف إس جلوبال لافتتاح مرافق خارجية لاستقبال طلبات التأشيرة في 10 دول حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، موضحا أن المركز سيعمل على تقديم خدمات تخليص التأشيرات في أقصر وقت ممكن وسيجعل من تقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر تجربة فريدة وسلسة، مشيدا بالخبرة الطويلة لـ في إف إس جلوبال.

وأشار إلى أن إصدار تأشيرة الشينغن يحتاج إلى وقت نظرا إلى ارتباطه بـ 26 دولة أخرى، داعيا المتقدمين للتأشيرة الألمانية إلى ضرورة التقدم مبكرا حيث يحق للمسافر التقدم لطلب الفيزا قبل 3 أشهر من موعد السفر، بالإضافة إلى أن الفيزا صالحة لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن إصدار التأشيرة للكويتيين يستغرق من 3 إلى 5 أيام.

وردا على سؤال زيارة وزير خارجية بلاده ووزير الخارجية الفرنسي إلى الكويت لافتتاح السفارتين الألمانية والفرنسية قال هذه الزيارة تأجلت نظرا لوجود ارتباطات للوزيرين ونأمل أن تتم في القريب العاجل. بدورها، أكدت القنصل العام في السفارة الألمانية لدى الكويت ماريسا كولنبيرغ أن السفارة الألمانية من أسرع السفارات الأوروبية في منح التأشيرات، لافتة إلى أن على المتقدم لطلب التأشيرة تحري الدقة في كتابة المعلومات مع توفير ما يثبتها من وثائق ثبوتية كاملة ومصادر تمويل الرحلة والغرض منها، موضحة أن المتقدم الذي ترفض تأشيرته يستطيع التقدم مرة أخرى بمجرد استكمال الأوراق.

وأشارت إلى أن قانون الشينغن ينص على طلب التأشيرة من سفارة الدولة الأوروبية المراد زيارتها والدخول إليها كوجهة أولى، مبينة أنه في حال نية المسافر زيارة بلدين أو أكثر فإنه يتقدم بطلب التأشيرة من سفارة الدولة التي سيقيم فيها أطول مدة مع ضرورة حمل الوثائق التي تثبت مكان إقامته من حجوزات وغيرها.

وعن عملية استخراج تأشيرات الخدم قالت هي عملية طويلة ومعقدة وتتطلب تقديم بيانات ومستندات كثيرة ويتم تحديد عدد الخدم المرافقين للعائلة بحسب سبب ومدة السفر ويتم النظر في كل معاملة على حدة حيث يكون هناك تقدير خاص يحدد على إثره عدد الخدم المسموح لهم بمرافقة المواطنين الكويتيين.

وذكرت أن نسبة رفض التأشيرة للكويتيين ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر موضحة أن إجراءات التأشيرة لحملة الجواز الكويتي مادة 17 «البدون» ولحملة وثائق سفر اللاجئين لها إجراءات مختلفة وتحتاج مدة طويلة. وبدوره، أكد المدير التنفيذي لعمليات مجموعة في إف إس جلوبال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيناي مالهوترا أن في إف إس جلوبال تنفرد بعلاقات قوية وممتدة مع جمهورية المانيا الاتحادية، متوقعا أن تقوم الشركة بتخليص 200 ألف تأشيرة سنويا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، مشددا على سعي الشركة لتقديم خدمات استقبال طلبات التأشيرة بكفاءة عالية ترضي عملاءها في الكويت. وأوضح مالهوترا أن المركز الذي يديره محترفون سيقوم بتوفير إجراءات أمنة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة وأذونات الدخول في أجواء مريحة. ومن جهتها، أكدت رئيس تطوير الأعمال عن الشرق الأوسط ماريتا باتشاف أن في إف إس جلوبال تتميز بأنها تدير 2763 مركزا لطلب التأشيرة ومراكز عمليات في 141 دولة في القارات الخمس وأسهمت في تخليص أكثر من 180 مليون طلب تأشيرة بحلول 30 سبتمبر 2018.

وكشفت أن في إف إس تعد شريك موثوق به لـ 61 حكومة من الحكومات التي تتعامل معها.

