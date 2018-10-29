وطن النهار

أكد السفير الباكستاني لدى البلاد غلام دستجير ان العلاقة بين الكويت وباكستان أخوية وتاريخية وتتمتعان بدرجة كبيرة من التقارب والتعاون في عدة مجالات بما في ذلك التفاعل السياسي.

وأضاف دستجير خلال احياء السفارة «يوم كشمير الأسود» الذي يصادف 27 أكتوبر بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الباكستانية في البلاد ان رئيس الوزراء الباكستاني السابق زار الكويت العام الماضي وقبلها كان سمو رئيس الوزراء الكويتي قد زار باكستان في 2013 ولدينا زيارات متبادلة على مستوى القيادات.

وذكر ان هناك تبادلا تجاريا جيدا بين البلدين فباكستان هي أكبر مستورد للديزل من الكويت وبالعكس تستورد الكثير من البضائع من باكستان حيث تم اخيرا عقد اجتماع اللجنة الوزارية في اسلام أباد برئاسة وزير التجارة.

وأوضح دستجير ان هناك تعاونا في المجال العسكري حيث ان هناك عددا من الطيارين والضباط الكويتيين يتلقون التدريب في باكستان، اضافة الى التعاون على مجيء السفن البحرية الباكستانية وربما ستأتي احداها خلال الفترة المقبلة.

وبين ان هناك تعاونا قويا بين القوات الجوية الكويتية ونظيرتها في باكستان وخاصة في مجال التدريب حيث وصل عدد الطيارين الكويتيين الذين تخرجوا العام الماضي من باكستان 12 طياراً.

وتمنى دستجير ان تتوسع الاستثمارات الكويتية في باكستان في ظل وجود فرص استثمارية عدة في بلادنا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود أكثر من 100 ألف باكستاني يعملون في الكويت ويسهمون في تطورها. وحول الصعوبات التي تواجه الجالية الباكستانية ذكر دستجير انه لدينا بعض الصعوبات في قضية التأشيرات، خاصة بالنسبة العائلية منها والمهنيين حيث مازالت المحادثات مستمرة مع الحكومة الكويتية ونأمل ان تكلل هذه الجهود بالنجاح. وعودة الى المناسبة ألقى السفير كلمة اقتبس خلالها من خطاب الرئيس الباكستاني إذ قال ان يوم السابع والعشرين من اكتوبر يمثل واحداً من اسود فصول التاريخ في كشمير وجامو منذ سبعة عقود حينما قامت القوات الهندية باحتلال هذه المنطقة وارهاب الأبرياء في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرا الى ان مجلس الامن أقر بأحقية الكشميريين في تقرير مستقبلهم من خلال استفتاء عادل. كما دعم السفير دستجير حديثة بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني قال فيها انه لن تتراجع باكستان عن دعمها الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي للكشميريين حتى يحصلوا على حقهم الشرعي في تقرير المصير بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.

