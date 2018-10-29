وطن النهار

على الرغم من الاهمية التي تحظى بها قضية التركيبة السكانية وادراجها ضمن قائمة أولويات السلطتين الا انها لازالت تراوح مكانها بسبب الحلول التي يراها بعض السياسيين ترقيعية مؤكدين أهمية وجود رؤية شاملة تعالج الخلل وتمنع اسباب حدوثه باحترافية وان تراعي الجوانب القانونية والانسانية.

وقال سياسيون لـالنهار ان المطالبة بتقليص اعداد الوافدين دون دراسة جدية من شأنه ان يعود بالضرر على الدولة سيما وان التركيبة السكانية لأي دولة لابد ان تستجيب لمتطلبات النهضة والتنمية منبهين الى خطورة الطرح السائد، ومؤكدين ان الخطاب السياسي الدعائي لن يغير شيئا خاصة وان بعض الوظائف لا يمكن توطينها بحكم الثقافة المجتمعية وان بعض الشرائح تظل ضرورية ولا يمكن التخلص منها بالدعاية السياسية.

الوزير الاسبق يحيى السميط اشار الى ان الغرض من جلب العمالة الوافدة هو تغطية احتياجات سوق العمل في الدولة مؤكدا دور المواطن في تفاقم المشكلة نتيجة لنظام الكفيل وما يترتب عليه من استفادة مالية لبعض ضعاف النفوس من المواطنين. وقال ان الحكومة لا يمكنها منع المواطن من الحصول على حقه القانوني اذ انه حينما يريد جلب عمالة على كفالته يستطيع ذلك من خلال الاجراءات القانونية اللازمة ووفقا لضوابط الجهة المختصة وبالتالي فالامر يتطلب امانة المواطن، فاذا لم يساهم في مساندة الدولة في تنفيذ سياساتها ستبقى المشكلة عالقة، مدللا على ذلك بان بعض المشاريع تحتاج الى مئات العمال والفنيين لانجاز عملها وحينما ينتهي المشروع ينبغي تسفير هذه الاعداد ولكن ما يحدث هو ان تتنقل هذه الاعداد بين الشركات ومشكلة الكفيل تتطلب نظاماً بديلاً واعادة نظر في الاجراءات المتبعة لان وزارة الشؤون لا تدخر وسعا في محاربة الاتجار بالاقامات وانها في سبيل ذلك اغلقت الاف الملفات بل واحالت بعض الشركات المخالفة الى النيابة بما يستوجب التفكير في بديل لنظام الكفيل.

خصوصية الدولة

فيما اوضح الوزير الاسبق عبدالهادي الصالح ان قضية التركيبة السكانية شأنها شأن الكثير من القضايا التي سلكت طريق التأجيل مع ان المواطنين في معظم دول العالم يشكلون غالبية السكان الا ان المعادلة معكوسة في الكويت نظرا لما تتمتع به من خصوصية بسبب حالة الترف التي جعلت المواطن يترفع عن مزاولة بعض المهن بالاضافة الى وفرة المشاريع الانشائية.

واشار الى ان ما زاد من حدة المشكلة هو المتاجرة في جلب العمالة اذ استغلت كتجارة رابحة لبعض ضعاف النفوس ومصالح بعض المتنفذين كملاك العقارات وهو ما ادى الى زيادة الضغط على الخدمات في الدولة كما ادى في المقابل الى تذمر فئة كبيرة من المواطنين لشعورهم بضعف الخدمات في الدولة.

ولفت الى ان الدولة لازالت بحاجة الى العمالة المدربة والماهرة وليس العمالة الهامشية لكونها تهدد الامن الاجتماعي.. حتى وان كنا مجبرين على استقدام بعض الفئات كالعمالة المنزلية ولكن ليس بهذه المعدلات بما يستلزم بعض التشريعات التي تنظم المسألة كالسماح للمرأة بالتقاعد المبكر وتخفيض سن التقاعد لان خروجها للعمل هي وزوجها استلزم وجود اعداد كبيرة من العمالة المنزلية وما يصاحبها من مشكلات ثقافية واجتماعية وسياسية ايضا فالمسألة تتطلب تضحية من المواطن.

متطلبات النهضة

واشار امين عام كتلة الوحدة الدستورية السابق المحامي عبدالله الايوب الى ان التركيبة السكانية في أي دولة تستجيب لمتطلبات النهضة وحالة التنمية فيها، اذ ان نقص الكوادر الوظيفية بين صفوف المواطنين يستتبعه توفير هذه الكوادر من الخارج وبالتالي فالمطالبة بتقليص اعداد الوافدين دون دراسة جدية سوف يعود بالضرر على الدولة.

وقال ان المعالجة المطروحة الان لا تراعي مصلحة الدولة لانها لازالت بحاجة الى الوافدين لمواكبة خطط التنمية كما ان القضية ليست مجرد عدد فقط فهناك دول خليجية تتعدى نسب الوافدين فيها الـ90% من جملة السكان بل ولا تتعدى نسبة المواطنين الـ7% اما الحديث عن كلفة العلاج والخدمات وفرض ضريبة على استخدام الطرق فهو طرح غير مسؤول فنحن نقدم لهم الخدمات لاننا بحاجة لهم وهم قانعون بنصف ما يقدم لهم من خدمات مع ان المسألة بعيدة عن العدالة وتنطوي على عنصرية بغيضة.

وتابع: خلاصة الموضوع ما هكذا تورد الابل فلابد من دراسة متأنية وتحديد اطار المشكلة وما اذا كنا بحاجة الى تغيير طبيعة فئات الوافدين ونبتعد عن اشاعة العمالة السائبة.. فانا شخصيا لا اراها عمالة سائبة.. فكيف استطيع التفرقة بين مجموعات أراها في شارع في منطقة الشويخ مثلا وما اذا كانوا جميعهم عمالة سائبة أم في انتظار مخدوميهم مع انه في النهاية هناك من القى بهم على قارعة الطريق دون وازع من ضمير فالموضوع يحتاج الى دراسة محايدة واطمئنان وتحديد اسس لنحل المشكلة بموضوعية فنحن نعيش في القرن الـ21.

شرائح ضرورية

فيما اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الغانم ان بعض شرائح العمالة الوافدة تظل ضرورية ولا يمكن التخلص منها بالدعاية السياسية او الخطاب السياسي الذي يدغدغ العواطف فهذا الخطاب لن يغير واقعاً قائماً لوجود حاجة ماسة لبعض فئات هذه العمالة وخاصة ما يتعلق بالوظائف الوسطى وما دونها لانه لا يمكن تكويتها بحكم الثقافة المجتمعية.

وقال انه اذا كانت القضية في نطاق العمالة المتوسطة وما دونها فلن تمس لانها تحتاج الى فترة من الزمن اما بالنسبة للعمالة المكتبية فيمكن الاستعاضة عنها بالعناصر الوطنية نافيا اطلاعه على دراسات بشأن قضية العمالة الوافدة بل مجرد قرارات بتكويت بعض النسب في القطاع الحكومي.. اما النقاشات المطروحة فبعضها موضوعي والاخر بهدف التكسب السياسي أو يدور ما بين الامرين.

اما عن القاء اللوم على شريحة الوافدين دون الحديث عمن اتى بهم فقال ان اللوم دائما يكون على الطرف الابرز اما الجوانب غير الواضحة فلا يتم التعامل معها. واوضح النائب الاسبق مبارك النجادة ان معالجات الجهات الرسمية لاختلالات التركيبة السكانية تبتعد في الغالب عن السبب الرئيس للمشكلة وتتجه لاجراءات طفيفة ومحدودة لا تلامس صلب المشكلة والذي هو تجارة الاقامات والسياسات التي مهدت الطريق لمثل هذه التجاوزات. وقال: اذا كانت هناك رغبة حقيقية للمعالجة فينبغي منع اسباب حدوثها بشكل صارم اما الاتجاه نحو العمالة الوافدة ومحاولة التنغيص عليها فلن يجدي شيئا بل سيخلق مشكلات سياسية وانسانية علما بان التشعب يفاقم من المشكلة لكونها تقتضي رؤية شاملة تعالج الخلل وتمنع اسباب حدوثه مجددا خاصة اذا رأينا الانعكاسات على الاوضاع الاقتصادية والضغط على الخدمات متمنيا من الجهات المعنية ان تعالج القضية باحترافية وتستفيد من تجارب الدول الاخرى وتمزج بين الجانب القانوني والمهني بالجانب الاخلاقي والانساني.

