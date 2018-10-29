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تدشين النسخة الرابعة لـ«مصريون في الكويت»

فيصل الحمود: العلاقات الكويتية - المصرية.. علامة مضيئة


قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ان العلاقات الكويتية - المصرية قديمة وتزداد متانة بمرور السنين وستبقى دائما علامة مضيئة للتعاون والتنسيق ووحدة المصير بين الاقطار العربية وسيعمل الجميع معا لتعزيزها وتدعيمها حفاظا على المصالح المشتركة والكيان العربى الواحد وتحقيقا للوفاق العربى بما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف في كلمته خلال حضوره احتفالية تدشين النسخة الرابعة لـ«موقع مصريون في الكويت» ومرور 13 عاما على تأسيسه بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير طارق القوني أنه لمن دواعي سرورنا مشاركة محافظة الفروانية في احتفالية الموقع الذي ساهم بشكل كبير في تواصل أبناء الجالية المصرية مع بعضهم البعض، فضلا عن مساهمته الواضحة لتقديم العديد من الخدمات وابراز دور أبناء الجالية المصرية الذين هم محل احترام وتقدير، لاسيما وأن المحافظة تضم العدد الأكبر من أبناء هذه الجالية الشقيقة.
وأكد الحمود ان الكويتيين جبلوا على التآخي والمحبة والتواد مع كل من يعيش معهم على هذه الارض الطيبة، وهذا هو التسامح الكويتي الذي يؤكد عليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في كل المناسبات، اذ ان الكويت اميرا وحكومة وشعبا تحتضن كل من يعيش على أرضها فكل من يعيش في الكويت هو منا ونحن منه.


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