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سموه التقى ولي العهد والغانم والمبارك والحجرف والجاسم والعوضي

الأمير استقبل سلطان البهرة مفضل سيف الدين


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستقبل صاحب السمو وزير المالية د. نايف الحجرف ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم حيث قدما لسموه الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
واستقبل سموه سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.


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