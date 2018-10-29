وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية ايرلندا لولاية رئاسية ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية ايرلندا لولاية رئاسية ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

