وطن النهار

ثمن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أمس ثقة القيادة الكويتية ودعمها للشركة حتى تتمكن من النهوض والتقدم معتبرا أن هذه الثقة «تاج على رؤوسنا وأوسمة على صدورنا».

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجاسم اثر استقبال سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد له مع وزير المالية د. نايف الحجرف حيث قدما لسموه الرئيس التنفيذي للشركة كامل العوضي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وقال الجاسم انه تشرف اليوم بلقاء سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وذلك بمناسبة «تعيين مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية للأخ الزميل كامل حسن العوضي رئيسا تنفيذيا للشركة ليتولى وظيفة الرئيس التنفيذي أو ما يعادل منصب المدير العام في السابق في الخطوط الجوية الكويتية».

واضاف «استمعنا إلى توجيهات سموهما حول كل ما يتعلق بأوضاع الخطوط الجوية الكويتية والتي نفتخر بحيازتها على الثقة الغالية من سيدي صاحب السمو امير البلاد وسيدي سمو ولي العهد».

ونوه بهذه «الثقة الغالية التي يولوننا اياها سواء لي انا كرئيس مجلس ادارة او للاخ كامل كرئيس تنفيذي او للاخوة اعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية».

وأكد أن «هذه الحقيقة تاج على رؤوسنا وايضا اوسمة على صدورنا وسوف نأخذ بكل بهذه النصائح ونضعها نصب اعيننا لكل ما فيه خدمة الخطوط الجوية الكويتية وتقدمها وازدهارها».

وقال «ان ذلك هو ما نعمل باستمرار لتحقيقه ان شاء الله لكي تكون (الكويتية) دائما في مقدمة الركب وفي مصاف شركات الطيران المتطورة على مستوى العالم».

واعرب عن الشكر والثناء والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في حضرة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي الكريم «لما نلمسه من دعم ومساندة تمكننا ان شاء الله من النهوض في اوضاع الخطوط الجوية الكويتية إلى كل ما فيه خير وتقدم بإذن الله».

