وطن النهار

صرح مصدر مسؤول في الديوان الاميري أن المعلومات التي ذكرها د. عبيد الوسمي في احدى الندوات السابقة عن مشروعي «مجمع محاكم حولي» و«مجمع محاكم الجهراء - الفروانية» واللذين يقعان ضمن مشاريع الديوان الاميري هي معلومات غير دقيقة وتفتقر للمصداقية والموضوعية. واضاف المصدر بأن تشابه خصائص ووظائف المشروعين لا يعني مطلقا تطابق المواصفات الفنية والانشائية لهما. وهنا أوجه المقارنة بين مواصفات المشروعين والتي تنافي تماما مع ما طرح من معلومات وفق الجدول المرفق. واذ يعرب المصدر المسؤول عن خالص تقديره وثقته بحسن نوايا د. عبيد الوسمي إلا أنه قد جانبه الصواب وغابت عنه الحقيقة بهذا الموضوع، داعيا الجميع الى أهمية تحري الدقة لأي معلومات قد تنسب للديوان الاميري.

