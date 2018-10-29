وطن النهار

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي أمس الاحد أن مشاريع الطرق الحالية تعتبر تطبيقا عمليا لرؤية (كويت 2035).

وقال الرومي لـ(كونا) أثناء جولة تفقدية لمشروع طريق (الوفرة) الجديد ان المشاريع الحالية تهدف الى تسهيل حركة المرور على المديين القريب والبعيد ورفع مستوى الامن والسلامة على الطرق.

ومن جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان الذي رافق الوزير بالجولة في تصريح مماثل: إن نسب انجاز مشاريع الطرق الحالية عالية ومتقدمة على جداولها الزمنية موضحا أن نسبة إنجاز طريق الوفرة بلغت 60 في المئة.

وأضاف الحصان ان المشروع يتضمن تسعة تقاطعات مرورية معظمها جسور علوية ويبلغ طول الطريق 41 كيلومترا مشيرا الى ان قيمة العقد بلغت 84?65 مليون دينار (نحو 278 مليون دولار) وسيتم الانتهاء منه في أواخر 2019.

وأشار إلى ان نسبة انجاز مشروع تطوير (الطرق الرابطة بين الزور والوفرة) بلغت 44 في المئة ويتضمن (17) تقاطعا مروريا معظمها من الجسور العلوية ويبلغ اجمالي طول الطرق في المشروع 130 كيلومترا، مبيناً أن قيمة العقد بلغت 64?9 مليون دينار وسيتم الانتهاء منه في 2020.

وكانت (هيئة الطرق) أعلنت في وقت سابق أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة مشيرة إلى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار لهذه المشاريع.

