وطن النهار

أفاد فهد علي الشعلة مدير نزع الملكية للمنفعة العامة عضو لجنة نزع الملكية أن لجنــة نزع الملكية عقدت اجتمـــاعها الثاني أمس الأحد برئاسة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف رئيس لجنة نزع الملكية حيث تم اقرار المنفعة العامة للعقار الواقع في منطقة الجهراء، موضحاً أن القيمة التقديرية للعقار المنزوع بلغت ملكيته مليون وستمئة وواحداً وأربعين ألف وثلاثمئة وستين ديناراً.

وقال من له اعتراض على الملكية يتقدم الى ادارة نزع الملكية لاثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية «الكـويت اليوم»، متداركاً، وسوف تعرض المعاملة على لجنة التثمين بعد النشر بالجريدة الرسمية لوضع التقدير الفعلي للاستملاك حسب الأسعار السائدة وقت تاريخ النشر، داعياً أصحاب العقار المنزوع ملكيته مراجعة الادارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك لاستكمال اجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكيته الى الدولة.

