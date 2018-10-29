وطن النهار

أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن استمرار ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بحملاتها الميدانية وبالأخص الحملات التي تقوم بها مراقبة اشغالات الطرق التي تستهدف للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والبقالات المتنقلة غير المرخصة المتواجدة على الطريق المؤدي الى منطقة كبد وذلك ضمن اطار حملة #تواصل_معنا. وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفة بأن مفتشي مراقبة اشغالات الطرق قاموا بخطة ميدانية لرصد مواقع الباعة الجائلين والبقالات غير المرخصة استباقاً الحملة التي أسفرت عن رفع 9 بقالات متنقلة دون ترخيص ودراجتين ناريتين. وأكد القريفة أن الحملة هدفت الى الحفاظ على المنظر العام والحد من ظاهر تداول المواد الغذائية في غير الأماكن المرخصة حرصا على صحة المواطن والمقيم.

ودعت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط الساخن (139) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ في حال وجود اي شكوى تتعلق بالعمل البلدي لافتة الى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وانظمة البلدية.

