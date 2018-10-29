وطن النهار

يشارك وفد من ديوان المحاسبة يترأسه رئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي في المؤتمر الدولي للمحاسبين 2018 الذي سيعقد في استراليا خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

يعقد المؤتمر كل أربع سنوات منذ عام 2002، ويتم تنظيمه تحت رعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وشارك ديوان المحاسبة في المؤتمر الدولي للمحاسبين عام 2014 الذي عقد في العاصمة الايطالية روما. ويمثل الوفد المشارك في المؤتمر عضو أول المكتب الفني في المكتب الفني لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة ايمان الهويدي، ومدقق رئيسي في ادارة الرقابة على الأداء عائشة الكندري، ومدقق في ادارة الرقابة على الأداء آلاء الماجد، ومدقق في ادارة التدقيق الداخلي حسين عبدالله، ومدقق في ادارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة هند زمان، ومنسق علاقات عامة في ادارة الاعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات نوره الربيعان. وقالت عضو الوفد المشارك هند زمان ان مشاركة ديوان المحاسبة في المؤتمر تأتي انطلاقا من الحرص على تزويد مدققي الديوان بآخر التطورات التي تم الوصول لها في مجال التدقيق وتأهيلهم للقيام بالأعمال الرقابية في المؤسسة على أكمل وجه وبجودة وكفاءة عالية. وأضافت ان هذا المؤتمر يعد حدثا مهما لمهنة المحاسبة على مستوى العالم حيث يمثل فرصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والقادة واطلاق خبرة المدققين الخاصة، مشيرا الى أن المؤتمر يجمع أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 130 دولة للاستماع الى متحدثين وقادة من الخبرات العالمية في المجتمع المالي والتجاري.

