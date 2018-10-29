وطن النهار

أفادت مدير ادارة الانشاءات والصيانة في جامعة الكويت المهندسة حميدة عجيل الخالدي أن جميع قطاعات الصيانة بمواقع الجامعة المختلفة قامت بتفعيل خطة الادارة السنوية لاستقبال موسم الأمطار وحالات الطقس المتقلب لهذا العام، وتم عمل الصيانة اللازمة لمناهيل الصرف والتأكد من سلامتها، وتم كذلك اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ يحدث من شأنه أن يسبب اعاقة لسير العملية التعليمية.

وذكرت الخالدي أن جميع مواقع الجامعة خلال فصل الشتاء تقوم برفع درجات الاستعداد القصوى والتأهب وذلك للتعامل مع حالات الطقس المتقلب (أمطار عواصف).

