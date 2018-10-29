وطن النهار

أشادت جمعية المهندسين بالتناغم الذي لمسته بين لجنة الاحلال والتوظيف في مجلس الأمة مع وزارة التربية والتعليم العالي لرصد أعداد الخريجين وتهيئة سوق العمل لاستيعاب نحو 57 ألف خريج وخريجة سيبحثون عن وظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة الى أنها تؤيد هذه الجهود وسبق لها أن تقدمت بمشروعها لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص. رئيس الجمعية فيصل العتل أوضح في تصريح صحافي أن الجمعية وهي تتابع هذه الجهود وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لاعادة النظر في نظام التوظيف الحالي وتهيئة سوق العمل لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، فانها تذكر بأنها قامت ومنذ أكثر من عام باعداد دراسة ووضع حل لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وأن هذا المقترح يمكن أن يكون قاعدة لجميع التخصصات والمهن الأخرى وأننا قدمنا ايمانا من المجتمع المدني بضرورة أن يكون شريكا لتحقيق التنمية البشرية والاستعداد لتنفيذ «كويت 2035».

وأوضح أنه وتجاوبا مع الجمعية قامت وزارة الشؤون باصدار تعميمها لاعتماد المهندسين غير الكويتيين وقد قامت الجمعية ومنذ مارس الماضي بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن مقترحنا يتضمن بالاضافة الى سبر المهندسين غير الكويتيين تهيئة المهندسين الكويتيين للاندماج بسوق العمل وخاصة في القطاع الخاص، ومن الممكن أن يكون هذا المقترح قاعدة للمهن الأخرى، مشيدا بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في مجال ضرورة البدء بسياسة الاحلال وتهيئة البيئة له واشراك المجتمع المدني في ذلك.

وأوضح العتل أن مقترح الجمعية يتضمن البدء بتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج بالتعاون مع الشركات الخاصة التي تتولى المشاريع العملاقة في البلاد على أن يستفاد منهم في مراحل لاحقة ليكونوا جاهزين للارتقاء بالعمل الهندسي في القطاع الحكومي وتولي المسؤولية الفنية فيه كما يمكنهم الاستمرار للعمل في القطاع الخاص، مشيرا الى أن هذه الخطة تحتاج الى نحو 5 سنوات لاستيعاب جميع المهندسين الكويتيين الذين يتم تخريجهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

