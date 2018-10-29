وطن النهار

افتتحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مكتبها الجديد لتسليم البطاقات المدنية في مبنى جمعية الفحيحيل التعاونية لخدمة أهالي محافظة الأحمدي والتي تشمل (49) منطقة باجمالي عدد السكان البالغ أكثر من مليون نسمة.

وذكر العسعوسي خلال افتتاح المكتب، أن هذه الخطوة أتت بعد نجاح الهيئة في محافظة الجهراء، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسهل على المراجعين ويكفيهم عناء الازدحام ومسافة الطريق.

وبين العسعوسي أن عمل المكتب سوف يكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا.

وتقدم العسعوسي بالشكر الجزيل الى مجلس ادارة جمعية الفحيحيل على توفير المكان المناسب للمكتب وتجهيزه بما يحتاج من مستلزمات، ما يدل على حرصهم على خدمة أهالي منطقة الفحيحيل، بل والقاطنين بمحافظة الاحمدي.

وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة بانتظار الانتهاء من مشروع مبناها المتكامل الجديد في منطقة الأحمدي أسوة بما تم انجازه بمحافظة الجهراء، والذي تقوم على تنفيذه وزارة الاشغال مشكورة، حيث سيكون المبنى المتكامل الثاني الذي يقدم جميع خدمات الهيئة من تسجيل وتسليم البطاقات والاصدار الفوري للبطاقات المدنية.

