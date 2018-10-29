آراء

مع تزايد حالات الجرائم الالكترونية وما يرتبط بها مما يطلق عليها جرائم المعلوماتية أصبح من الواجب على الجهات الاعلامية والأمنية وجمعيات النفع العام المختصة أن تعمل على زيادة في الوعي والتثقيف بمعرفة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتعين على الجهات والهيئات الحكومية المصرفية والشركات الخاصة وضع برامج حماية معتمدة دوليا لحماية معلوماتها وبياناتها من الاختراق والدخول غير المشروع.

ولقد وضعت السلطة التشريعية في البلاد منظومة قانونية متكاملة لجميع الجوانب المتعلقة بحماية أنظمة المعلومات وتحديد الجرائم الالكترونية وما يتعلق بالنشر الاعلامي الالكتروني وهي منظومة قانونية حديثة جامعة مانعة، كان آخرها القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي كان له أبلغ الأثر في تقليص أعداد الجرائم الالكترونية ولاسيما تلك الناتجة عن اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انضمت الكويت الى اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010 لذلك جاء صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي يكمل التزام الكويت في الاتفاقية.

وهذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة وذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.

وان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر اذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية للمؤسسات الحكومية في الدولة باعتبار أن المعلومات الرسمية والحفاظ على خصوصيتها وسريتها هي جزء مهم من الحفاظ على الأمن الوطني، لذلك لابد أن تحاد بنظام أمني الكتروني عالي الدقة وبعيد عن عبث أيادي بعض الوافدين من ذوي النفوس المريضة الذين يبيعون أمانة عملهم بأبخس الأثمان.

