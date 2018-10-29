آراء

بدأ دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة بأجندة تبدو أنها بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الكويتي، بل هي بعيدة عن الواقع الاقتصادي للبلاد المشرف على ازمة جديدة في ظل الانفلات المالي الذي وصفه تقرير «الاكونومسيت» انه بداية لفشل الفرصة الرابعة للاصلاح، والخروج من نفق ازمة مستمرة تتعلق بالانكماش الاقتصادي، فماذا يعني ذلك وعلى من تقع المسؤولية؟

بداية وقبل اي امر اخر لابد من القول ان من المعيب جدا عدم الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية في استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي كان من الواجب استغلالها في المرحلة الماضية بفعل التجاذبات بين الحكومة ومجلس الامة على صغائر الامور، لا سيما في ما يتعلق منها بتقويض القانون منح فرصة لمرتكبي مخالفات وجرائم الافلات من العقاب من خلال ضغط النواب الذين يقيسون مواقفهم وتفاعلهم مع القضايا بمسطرة المصلحة الانتخابية، مقابل وزراء يتعاطون مع الشأن العام عبر رؤية متعلقة بالمنصب ومدى الاستمرار به، وهذا لا شك يعني ضياع البوصلة في التعاطي مع القضايا الاساسية. الانفلات المالي الذي تحدث عنه تقرير المجلة الاقتصادية الغربية الشهيرة موجود منذ زمن، وحذر كثير من المراقبين منه طوال العقدين الماضيين على الاقل، واساسه عدم وجود سياسة مالية واضحة تقوم على اسس علمية في الانفاق من جهة، ومن جهة اخرى توفير الفرص للاستثمار، وبدلا من ذلك قامت السياسة على ردود الفعل الناتجة من حسابات الديوانيات وليس المتطلبات الاقتصادية للدولة، ولهذا رأينا كيف اوقفت المشاريع التنموية، او تعرقلت الى حد خسرت الكويت مئات المليارات من الدولارات في جرة قلم بسبب التعنت النيابي في التعاطي مع المشاريع الاستراتيجية.

في التقرير المشار اليه ثمة مخاطر من المتوقع ان تواجهها الكويت، تبدأ من استمرار البيروقراطية العقيمة التي لا تؤدي إلى سياسة انتاج واقعية وحقيقية، وتزيد من البطالة المقنعة، وتمر باحتمال انفراط عقد الاتفاق على انتاج النفط بين دول اوبك، والذي ستكون له آثاره الوخيمة على الدخل القومي، باعتبار النفط مصدر الدخل الرئيس للدولة، مقابل انفلات السياسة المالية بسبب الوفرة المالية العائدة من المداخيل النفطية المرتفعة في الاشهر الماضية، وكل هذا يزيد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني بعامة.

في ظل هذا الواقع ما المطلوب من مجلس الامة والحكومة في الوقت ذاته؟ في دور الانعقاد الحالي الذي هو مرحلة حاسمة جدا لا يمكن التغاضي عن الاسباب والاحداث المحيطة بنا، وضرورة تحصين الساحة الداخلية اقتصاديا، لان ذلك هو المدخل لتحصينها اجتماعيا وسياسيا، بمعنى ان الاستقرار الاقتصادي يجلب الاستقرار الاجتماعي الذي يؤدي الى استقرار سياسي يفسح في المجال من اجل توفير شرط الانتاج التشريعي والحكومة؟

يبدأ كل ذلك من مجلس الامة المطالب اليوم بأن ينظر في السياسة الاقتصادية للدولة، وان يعمل على تسهيل الاعمال فيها، وان يضبط المالية العامة بما يتناسب مع الاستمرارية في الاصلاح من دون اي رغبات خاصة، لان اي خلل في ذلك سيؤدي دور الجلطة في الجسم التي تعطل اعضاء حيوية، وبالتالي تؤدي الى اعاقة حركة الدولة.

لا شك ان المهاترات التي بدأ بها دور الانعقاد الحالي لا تبشر بخير، ورغم ان الديموقراطية هي خيار مصيري في الكويت، فان ذلك لا يعني استمرار فوضى تضارب المصالح الشخصية على حساب المصلحة الوطنية، وبناء عليه نتمنى أن يرتقي النواب الى مستوى المسؤولية الوطنية في هذا الشأن وتكريس الاهتمام بالقضية الاقتصادية التي هي الاساس، واستغلال الفرص المتاحة حاليا، إقليميا ودوليا وتوظيفها لمصلحة الاقتصاد المحلي، فهل هذا صعب او مستحيل ايها السادة النواب والوزراء؟

