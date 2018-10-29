آراء

ان كان من نصيحة للمسؤولين الكرام في مختلف مؤسسات الدولة بتنوعها فستكون نصيحة تتعلق بطريقة تعاملهم مع وسائل الاعلام فيما يخص تصاريحهم ومؤتمراتهم الصحافية وأخبارهم التي ينشرونها ويشاركون بها عن انجازاتهم. ما يحدث الآن في مواقع التواصل بخصوص تفاعل الناس مع كل ما يقال وينشر أمر يجب فهمه واستيعابه فمع انتشار هذه المواقع ووصولها ليد الكل تحول الجميع الى وسائل اعلام خاصة يملك فيها كل شخص وسيلته الخاصة التي يعبر وينشر فيها مايشاء وبوجودها تغيرت طريقة الناس في التفاعل مع الأخبار الخاصة بالمؤسسات الرسمية والحكومية.

وفي مقابل هذا التغيير الكبير واصل بعض المسؤولين استخدام نفس استراتيجية النشر السابقة التي كانت لا تستطيع رصد رأي الناس ولا ردود أفعالهم ، لم تعد الساحة كما كانت في السابق تستقبل كل اخباركم دون تعقيب ولا تفاعل مباشر ، هذه الطريقة انتهت الى الأبد وجاء مكانها التفاعل الفوري والرد المباشر الذي تجدون صداه في هواتفكم بعد دقائق وربما ثوان من وصول أخباركم للناس.

كل وعودكم وكل أفعالكم في مرمى رقابة الناس الذين أصبحوا يهتمون أكثر لا بمضمون ما تنشرون فقط بل بالتدقيق بالمفردات وطريقة وتوقيت انتشارها وهو أمر يضيف على كاهلكم مسؤولية جديدة من المهم استيعابها وفي نفس الوقت عليكم استغلالها لا الوقوع في شباكها بسهولة وفي كل مرة.

استغلال هذا التفاعل وسرعة رصد ردود الأفعال وتحويله الى رافد لترشيد وتقويم العمل لا اعتباره امراً يجب التخلص منه يتطلب منكم الايمان بأهمية وجود هذه الأصوات وحقها في الانتقاد والاختلاف كما أن مراجعة تصاريحكم وأخباركم أصبح أمراً مهما فكم من مسؤول اختل توازن وجوده بسبب تصريح طائش أو عباراة لم يتقبلها الناس.

أما ما يخص اعلاناتكم عن الانجازات المستقبلية وعن ايجاد الحلول للمشاكل والتي أكثرها يأتي دون دراسة ودون احترام لعقول الناس فعليكم من اليوم التوقف كلياً عن الوعود والانتظار حتى يتحقق الانجاز أو يدخل حيزه الفعلي لتصرحوا بعد ذلك بثقة ودون ردود أفعال من الناس. تفاءلوا

