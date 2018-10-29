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من المحتمل أن يتخلى مرضى السكري عن الحقن اليومي للانسولين بفضل ابتكار علماء من هولندا لطريقة جديدة تساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم. وبحسب موقع «سيفر تايمز» حقق علماء هولندا اكتشافا ثوريا بابتكارهم طريقة تستمر ساعة واحدة فقط، بعدها لن يستخدم مريض السكري حقن الانسولين خلال عدة أشهر.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن هذه المدة قد تطول الى سنة كاملة، ولكن هذه الطريقة ليست مريحة جدا لأنها تتطلب ابتلاع خرطوم مطاطي، تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار. وعندما يصل هذا الخرطوم الى الأمعاء الدقيقة (المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية)، يتم ضخ الماء الحار الى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي. وبعد أسبوع على هذه العملية، ينمو غشاء مخاطي جديد مكان المحترق، ما يؤدي الى نتائج مدهشة تستمر طويلا في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم. ومن أجل التأكد من هذه النتائج بصورة نهائية، سيتم اختبار هذه الطريقة على عدد كبير من المتطوعين، حيث بلغ عدد الذين خضعوا لها حاليا 50 شخصا فقط، بقي عند 90% منهم مستوى السكر ثابتا خلال سنة كاملة.

