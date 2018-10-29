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مفردات اللغة العربية حاضرة للغاية في اللغة الفرنسية، اذ هي ثالث لغة تقترض منها الفرنسية مفرداتها بعد الانكليزية والايطالية، فقد ظلت اللغة العربية تثري اللغة الفرنسية منذ القرن التاسع الميلادي حتى يومنا هذا، وفقا لعالم معاجم فرنسي مرموق.

وحسب ما جاء بصحيفة «ليبراسيون» فان هذا العالم جان بروفوست، البروفسور الفخري في جامعة سرجي بونتواز، أكد خلال مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية أن هناك ما لا يقل عن 500 كلمة عربية في اللغة الفرنسية وربما أكثر من ذلك بكثير اذا ما أخذت في الحسبان المفردات العلمية المتخصصة، وفقا لعالم اللسانيات لويس جان كالفي.

واذا ما قورن كم المفردات العربية في اللغة الفرنسية مع كم مفردات اللغة الغالية Le Gaulois التي ينسب اليها الفرنسيون بوصفها لغة أجدادهم، فان كالفي يقول ان «هناك خمسة الى ثمانية أضعاف من المفردات العربية في الفرنسية مقارنة باللغة الغالية».

وهو ما جعل بروفوست يستنتج أن «الفرنسيين يتكلمون العربية أكثر مما يتكلمون اللغة الغالية»، ويضرب الخبير كمثال على ذلك جملة فرنسية لا تكاد توجد فيها كلمة الا وأصلها عربي «اذا ذهبت الى مخزن magazine لشراء جبة jupe من القطن coton وجليقة gilet وقفطان caban، فأنت تتكلم اللغة العربية». وأوردت الصحيفة هذه المعلومات في أعقاب الجدل الذي أثاره قول الكوميدي لوران دوتش بينما كان يروج لمؤلفه الجديد «رواية المغامرة الجنونية للغة الفرنسية»، وفي معرض رده على سؤال حول تدريس اللغة العربية بالمدارس الفرنسية:

«لا أرى أي فائدة من تعلم اللغة العربية في المدرسة، ليكن في علمك أن ثمة 600 الى 700 كلمة عربية في اللغة الفرنسية، فالمفردات العربية في اللغة الفرنسية تزيد بما بين 5 الى 8 أضعاف على مفردات اللغة الغالية التي هي لغة أجدادنا». ويرد كالفي بأسلوب متهكم على هذا الكلام قائلا: «الاستنتاج من هذه المعطيات أن تعلم اللغة العربية غير ضروري كالقول انه لا جدوى للفرنسيين من تعلم اللغة الانكليزية لأن اللغة الفرنسية تحتوي على آلاف الكلمات الانكليزية».

