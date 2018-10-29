الاخيرة

أثار المعطف الأنيق الذي كان يرتديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة اسطنبول السبت، اهتمام مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التي سألته بالروسية التي تجيدها: من أين لك هذا؟ وراقبت المستشارة الألمانية باهتمام كيف كان بوتين يزرر معطفه، وسألته دون حرج باللغة الروسية مباشرة كون هذا السؤال شخصي ولا يحتاج لترجمة: المعطف من سيبيريا؟ فردّ الرئيس بالنفي، دون أن يوضح من أين أتى به.

وتربط بوتين وميركل علاقة شخصية طيبة، اذ أن الرئيس الروسي خدم في ألمانيا الشرقية أثناء عمله في جهاز الاستخبارات السوفييتي ودرس اللغة الألمانية، بينما تتحدر المستشارة ميركل من ألمانيا الشرقية، وهناك درست اللغة الروسية التي ما زالت تجيدها.