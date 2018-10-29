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الملكة اليزابيث أطول الملوك جلوساً على عرش بريطانيا ولكنها ستسلم الصولجان والعرش الى الأمير تشارلز في وقت أبكر مما كان متوقعاً، كما كشف كتاب جديد عن السيرة الملكية.

جلست الملكة على العرش منذ كانت في الخامسة والعشرين وأعلنت حتى قبل تتويجها بأنها تعتزم أن تمضي حياتها كلها في خدمة بريطانيا. قالت اليزابيث وهي لم تزل أميرة في كلمة القتها عام 1947 «أُعلن أمامكم بأن حياتي كلها، طالت أو قصرت، ستكون منذورة لخدمتكم». ولكن الصحافي والكاتب المختص بالعائلة المالكة روبرت جوبسون الذي كان كتابه عن الأميرة ديانا من أكثر الكتب مبيعاً ورافق الأمير تشارلز في حله وترحاله لمدة عام، اشار في كتاب جديد الى ان صاحبة الجلالة ستتنحى لتمكين نجلها من أن يصبح وصياً على العرش في غضون ثلاث سنوات فقط.

قال جوبسون ان الملكة أطالت التفكير في الأمر وهي تعتقد بأنها اذا كانت لم تزل على قيد الحياة في الخامسة والتسعين من العمر، ستفكر جدياً حينذاك في تسليم المقاليد الى تشارلز.

ونقلت صحيفة «ديلي اكسبريس» عن جوبسون قوله «ان الملكة تدرك تقدمها في العمر وهي تريد التأكد من ان يكون انتقال التاج سلساً عندما يحين الوقت».

وأوضح خبراء بأن تعيين الأمير تشارلز وصياً على العرش يعني انه سيكون قادراً على تولي مهام العاهل دون أن يُتوج ملكاً. ويتيح قانون وصاية العرش لعام 1937 تعيين وصي اذا أصبح العاهل غير قادر على أداء واجباته. وتستمر هذه الوصاية الى ان يكون العاهل قادراً على استئناف مهامه مجدداً وبالتالي سيتعين على الملكة أن تستثني تشارلز من هذا الشرط ليكون وصياً دون ان تكون هي عاجزة عن أداء مهامها.

