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الوفيات


مريم محمود غلوم البلوشي، 18 عاماً، شيعت، مبارك الكبير، ق7، ش255، مسجد القدس، ت: 50883369
سميرة مليج رشيد المطيري، 58 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة، ق4، ش46، م14، ت: 97963003، النساء: السرة، ق6، ش6، م20، ت: 99707817
فاضل عباس حجي علي الكوت، 86 عاماً، شيع، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 99545068، النساء: حسينية الكوت، الرميثية، ق7، ش74، م33 مقابل، مسجد الإمام زين العابدين، ت: 65505650
باقر رحمه زمان، 83 عاماً، شيع، الدعية، حسينية الصفار، ت: 99222915 - 99811275
خالد حسين العلي، 95 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، ق4، ش44، م7، ت: 99060900، النساء: الشامية ق6، شارع عبدالله المجرن الرومي، م35، ت: 24816782
محمد سلطان مبروك سعيد، 43 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: المنقف، ق3، خلف حملات الحج، خيمة، ت: 51600336 - 99578390
عبدالعزيز خليفة فرحان الخالدي، 81 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99653036
خالد فهد المهنا العدواني، 31 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: العمرية، شارع المطار، م7، ت: 98881241، النساء: القيروان، ق1، ش132، م10، ت: 60040031
إنا لله وإنا إليه راجعون


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