أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير المالية د. نايف الحجرف ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، حيث قدما لسموه الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المهندس كامل العوضي وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

