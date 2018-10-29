الأولى

صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري بأن المعلومات التي ذكرها د. عبيد الوسمي في احدى الندوات عن مشروعي مجمع محاكم حولي ومجمع محاكم الجهراء - الفروانية اللذين يقعان ضمن مشاريع الديوان الاميري معلومات غير دقيقة وتفتقر للمصداقية والموضوعية.

واضاف المصدر أن تشابه خصائص ووظائف المشروعين لا يعني مطلقا تطابق المواصفات الفنية والانشائية لهما، حيث ان مواصفات المشروعين تنافي تماما ما طرح من معلومات.

وأعرب المصدر المسؤول عن خالص تقديره وثقته بحسن نوايا د. عبيد الوسمي الا أنه قد جانبه الصواب وغابت عنه الحقيقة بهذا الموضوع، داعيا الجميع الى أهمية تحري الدقة حول اي معلومات قد تنسب للديوان الاميري.

