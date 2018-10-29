الأولى

أكدت مؤسسة البترول ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء به مغالطات مبنية على معلومات مبتورة تفتقر الى الدقة والمهنية.

وقالت إن مشروع الوقود البيئي يصدر بشأنه تقارير منتظمة شهرية وربع سنوية منذ توقيع العقود الرئيسة للمشروع في ابريل 2014 ومستمرة إلى الآن، واصفة اتهام شركة البترول الوطنية بالتلاعب بنسب الإنجاز بهدف الحصول على المكافآت السنوية بأنه باطل وغير صحيح.

وبخصوص مشروع مصفاة فيتنام أوضحت أنه مشروع مشترك يتم تنفيذه من قبل شركة البترول الكويتية العالمية وشركاء عالميين يابانيين وفيتناميين ذوي سمعة عالية وعلى مستوى مهني رفيع، لافتة الى ان حصة شركة البترول الكويتية العالمية تمثل 35 في المئة منها وبموجب الاتفاق تشتري المصفاة حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي. وبخصوص مشروع ألما وغالية، أفادت المؤسسة أن المشروع عند تقييم ودراسة اقتصاديات الجدوى كان مجديا اقتصاديا وفق المعطيات السوقية والفنية آنذاك موضحة أن معظم الخسائر المشار لها في وسائل الاعلام خسائر دفترية غير حقيقية وذلك نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية.

وبشأن نظام الباكيجات أفادت المؤسسة بانها دأبت منذ بداية التسعينيات على وضع أنظمة للتقاعد أو ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية في المؤسسة وشركاتها التابعة ولم يبتدع القطاع النفطي تطبيق أنظمة التقاعد حيث أن هذا الإجراء معمول به في مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى كونه نظاما متعارفا عليه ومعمولا به في العديد من الجهات المحلية والعالمية.