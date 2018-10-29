الأولى

رفضت اللجنة التشريعية أمس اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بأغلبية 5 مقابل صوتين في اتجاه معاكس. ومن المقرر ان تتم غدا الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة قبل استجوابي رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي، في جلسة طويلة ربما تستمر الى بعد غد الاربعاء. وكان الذين ايدوا الابقاء على العضوية النواب الحميدي السبيعي وطلال الجلال ومحمد هايف ومحمد الدلال وعسكر العنزي، في حين صوت مع اسقاط العضوية النائبان خالد الشطي واحمد الفضل. من جهته، بين السبيعي ان: التشريعية استعرضت في اجتماعها رأيا يعطي المجلس الحق في التصويت على العضوية ورأيا آخر يقول بسقوط العضوية تلقائيا بعد الحكم البات لكن اللجنة أيدت الرأي الاول.

واوضح ان: الاقلية في التشريعية طلبت احالة التقرير الذي يتضمن الآراء كافة وترك القرار للمجلس، لكن اللجنة رفضت هذا الرأي ولم تؤيد اسقاط العضوية.

من جهته كشف الدلال عن ان الموقف الخاص برئيس المجلس مرزوق الغانم يرجع له شخصيا، وقد أكد لنا في مناسبات عديدة انه سيكون على الحياد، وبحسب اعتقادي فان الغانم سيكون على درجة عالية من الحياد نظرا لما يربطه من علاقة خاصة بكثير من النواب ومن بينهم الحربش والطبطبائي، ولذا اعتقد ان الموضوع سيأخذ حقه وسيصوت المجلس على العضويات.

واكد الدلال ان رئيس المجلس شخصية مؤثرة في مسار المجلس، وهو يدير الجلسات العامة، ومن الواجب ان يكون موقفه من النقاش متفقا مع اللائحة فان كان له رأي خاص فان عليه النزول من المنصة الى مقاعد النواب لابداء رأيه، لافتا الى ان بوسع الغانم الاستناد الى سابقة الرئيس السابق جاسم الخرافي حين الزم المجلس بالتصويت على مصير عضوية النائب خلف دميثير، كل ذلك في رد منه على احتمالات ان يلقي الموقف السابق للرئيس الغانم بظلاله على ادارة الجلسة اذ كان ممن يدعمون اعلان خلو مقعد دميثير دون تصويت. وعن تغير مواقف بعض النواب من وجوب اعلان خلو المقعد من دون تصويت في حالة النائب خلف دميثير 2011 الى وجوب التصويت على مصير العضوية في الحالة الحالية، برر الدلال بقوله: من حقنا بحث الآراء الدستورية والقانونية واتخاذ مواقف انسب، والمادة 16 من اللائحة الداخلية توجب تدخل المجلس بالتصويت على ابقاء العضوية من عدمها وهذا الامر يتفق مع رأي الخبير الدستوري محمد الفيلي.

من ناحيته كشف النائب خالد الشطي ان الحكومة هي من اوعز لنواب برفض اسقاط عضوية جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معتبرا ان الحكومة اول من يتراجع عن المسائل المهمة في تعزيز مقومات الدولة، مضيفا: انها متواطئة مع من سعى الى مس القضاء. واكد الشطي ان من مخالفة الدستور عدم اسقاط عضويات الطبطبائي والحربش، معربا عن اسفه لاخضاع الاحكام القضائية للاهواء السياسية. ولفت الشطي الى تبدل المواقف 180 درجة بين التصويت على عضوية نائب في مجلس سابق والتصويت اليوم على عضوية نائبين.

بدوره كشف النائب احمد الفضل عن مساع له من اجل تقديم طلب لاحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية وقال: قد لا يستجاب لنا لان القرار بيد المجلس اولا واخيرا.

واعلن عن مقاطعة الحكومة اذا صوتت بالموافقة على الابقاء على عضوية الحربش والطبطبائي، مشددا بقوله: ستكون مآلات الامور سيئة لأبعد الحدود اذا تأكدنا من وجود صفقة حكومية - نيابية بشأن عدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي. وقال الفضل ان ما حصل في اللجنة التشريعية جريمة بل مجزرة للمادة 50 من الدستور، لافتا الى ان نوابا ناقضوا اقوالهم وتغولوا على صلاحيات سلطات اخرى.

واعلن الفضل عدم مسؤوليته عما حصل في التشريعية، مشددا على انه ليس من دور النائب الوقوف ضد حكم قضائي ولو كان المعني شقيقه، مضيفا: مهازل وعدم توقير للدستور حدثت داخل اللجنة التشريعية من نواب بعضهم محامون بعد ان داسوا في بطن الدستور.

من ناحيته بين النائب عسكر العنزي انه صوت برفض اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، داعيا اعضاء مجلس الامة للوقوف وقفة رجل واحد لعدم اسقاط عضويتهما خصوصاً ان النائبين خرجا من رحم الأمة ومن اصوات ناخبيهم فيجب ان نحافظ عليهما. بدوره اعرب النائب ناصر الدوسري عن شكره للتشريعية على قرارها المستحق برفض اسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، معلنا تأييده لما انتهت اليه اللجنة.

من جانبه، اكد الخبير الدستوري هشام الصالح لـ النهار انه حسب المادة 16 من اللائحة الداخلية لابد من تصويت مجلس الامة على اسقاط العضوية.

وأضاف الصالح ان النائبين فقدا شروط العضوية بدليل عدم تمكنهما من اعادة ترشيح أنفسهما مرة اخرى، وتابع وايضا المنطق القانوني وواجب احترام الدستور يجعلنا ننتهي الى ان المسألة واضحة بفقدان شروط العضوية وفقا للقانون 35 لسنة 1962 باعتبار انهما مدانان بحكم نهائي وبات. ولفت الى ان مجلس الامة لديه سابقة في التصويت على اسقاط عضوية خلف دميثير فقد تمت ادانته بالامتناع عن النطق بالعقوبة، والمفارقة انهم اليوم مع عدم اسقاط العضوية، مشيرا الى ان المسألة لا تخضع لرقابة القضاء اذ انها عمل برلماني يخرج عن ولاية القضاء واختصاصه.

وختم الصالح تصريحه قائلاً: في كل الأحوال فلو خالف المجلس الدستور، وابقى على عضويتهم فلن يحق لهم الترشح بالانتخابات القادمة حتى اذا صدر مرسوم بالعفو عنهم.