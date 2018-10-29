الأولى

بات واضحاً ان الحكومة أحكمت سيطرتها على مجريات المشهد السياسي المقبل، بعدما نجحت في تكوين مجموعة نيابية موالية لها تجنبها التصعيد في ملف عدم التعاون او طرح الثقة بوزرائها، خاصة بعد ان تجلى تعاونها مع طيف من النواب في ملفات التجنيس وعدم إسقاط العضوية ودعم مساعي العفو. من جهته كشف النائب عبدالوهاب البابطين عن اجتماع عقد في مكتبه وضم 12 نائبا ولجنة متابعة اوضاع المحكومين في قضية دخول المجلس، وتم التفاهم حول قضايا دخول المجلس وعضوية النواب، مؤكدا تفهمهم الكامل لاوضاع المحكومين بعد الرسائل الإيجابية السامية بخصوص قضية دخول المجلس، واستشعار حرص صاحب السمو على وحدة الصف وتكاتف الجهود في المرحلة المقبلة. واضاف: ان النواب يشاركون سموه تلك المشاعر، ووجوب توحيد الصف الداخلي ومواجهة اَي اخطار تضر المصلحة العامة، وقد اتفقوا على التعاون لحلحلة قضيتي عضوية النواب، ودخول المجلس في الفترة المقبلة.

من جهته، اعلن النائب رياض العدساني ان لديه استجوابا جاهزا لوزير المالية اذا لم يعلن صراحة فائدة دمج بيت التمويل والبنك الاهلي، مهددا باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح في حال لم يرسل اليه مراسيم التعيينات الصادرة عن مجلس الوزراء.

ورفض العدساني تشكيك رئيس المجلس في الاستجواب المقدم الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي، معلقا: لا احد يعطينا وصايا، واذا يعتقد الرئيس ان الاستجواب موجه اليه فلينزل عن المنصة ويدافع عن نفسه، موضحا ان استجواب الخرافي السابق سياسي والاستجواب الجديد فني ومحاوره واضحة