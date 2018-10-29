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استعرض سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان مهاراته الاحترافية في قيادة الدراجة الهوائية أمس اثناء مشاركته مع فريق الدراجات الهوائية بجامعة الكويت بفعاليات «اكتشف أميركا 2018» الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت، حيث قام مجموعة من سائقي الدراجات الهوائية وفريق نادي الدراجات الهوائية الكويتي وفريق جامعة الكويت للدراجات الهوائية بجولة بالدراجات الهوائية داخل الحرم الجامعي في الشويخ.

وفي هذا الاطار قال السفير الاميركي إن جولة الدراجات الهوائية من ضمن فعاليات اكتشف أميركا الذي تنظمه السفارة الأميركية بالكويت للمرة السادسة على التوالي وكذلك تتضمن هذه الفعاليات مجموعة من الأفلام والسيمينار وتسليط الضوء على بعض المطاعم والمنتجات الأميركية وذلك لزيادة نسبة السياحة والدراسة والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً دعمه لجميع الكويتيين لزيارة الولايات المتحدة الأميركية سواء كانت الزيارة بغرض سياحي أو تجاري أو دراسي.

وأكد سيلفرمان أهمية دور الدراجات الهوائية والرياضة في حصول الانسان على حياة صحية مميزة تسهم في بنية جسدية سليمة رياضية خالية من الأمراض لما للرياضة من أهمية بالغة في مستقبل الشباب والمجتمع في الكويت.

وأثنى على دور القائمين في جامعة الكويت لتنظيم هذه الجولة الرائعة ومشاركة فريق الدراجات الهوائية في هذه الفعالية ما يوضح اهتمامهم في الدراجات الهوائية وأهميتها لصحة الانسان، متمنياً استمرارهم في دعم سائقي الدراجات الهوائية بشكل مستمر.