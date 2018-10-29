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اعلن رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي موافقة اللجنة على اقتراح بتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات ممن لا يحمل الجنسية الكويتية.

من جانب آخر كشفت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم عن ان وزيرة التخطيط هند الصبيح طلبت خلال اجتماع اللجنة المالية امس اضافة بندين لبرنامج الاستدامة المالية، موضحة ان الاول لإقرار ضريبتي الانتقائية والقيمة المُضافة في الربع الأخير من 2019، والآخر لحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وبينت ان الحكومة غير مستعدة الآن لنظام الضرائب بدليل إعلانها العزم على إقامة برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في وزارة المالية على تحصيل الضرائب.

وعلقت الهاشم بقولها: على جثتي ان يتم هذا الامر.. هين وانا بنت عبدالرحمن، مشددة بقولها: لن يتم ذلك من دون تعديل التركيبة السكانية، مضيفة : يجب أخذ ضرائب على الأجانب في كل صغيرة وكبيرة حتى الهواء الذي يتنفسون. واكدت عجز الحكومة عن جباية الضرائب بدليل عدم وفائها بعهدها لتوزيع كوبونات البنزين على المواطنين منذ سنوات. وقالت الهاشم: ان الحكومة اعترفت وسط حرج شديد بعدم امتلاكها أرقاما وبيانات وإحصاءات بشأن الشرائح المعيشية للشعب الكويتي، اذ لا وجود لتقسيمات بشأن طبقات ثرية ومتوسط الدخل ومحدودة الدخل. إلى ذلك، رفضت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية في اجتماعها امس دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة. وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت بغالبية أعضائها إلى عدم تأييد الدمج بين الجهازين حماية لحقوق العامل الكويتي في القطاع الخاص. وبين أن اللجنة بإجماع أعضائها طلبت إقرار كادر مالي للعاملين في هيئة القوى العاملة أسوة بنظرائهم في برنامج إعادة الهيكلة وتقديرا لجهودهم الوطنية.