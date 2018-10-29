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«الصحة»: تمديد وإعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم من الرسوم 6 أشهر

شايع النبهان
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الإثنين 29 أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الصحة تمديد العمل بقرار اعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من الرسوم الصحية 6 اشهر اضافية انطلاقا من اهتمامها الكبير بصحتهم وتقديرا منها لظروفهم الإنسانية. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان وزير الصحة د. الشيخ باسل الصباح أصدر تعليماته للجهات المعنية بإعطاء مهلة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية مدتها ستة أشهر اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل لكي يتمكنوا خلالها من استخراج بطاقاتهم الأمنية.
وأوضحت الوزارة انها قامت بمخاطبة كل المناطق الصحية لتنفيذ تلك التعليمات واعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية حتى نهاية ابريل 2019. من جانب آخر، أصدر وزير الصحة قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع
قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما والمسؤولية الطبية وحقوق المرضى والمؤسسات العلاجية بما يتماشي مع التطور العالمي في المجال الطبي. وقالت الوزارة في بيان لها امس: إن هذا القانون يعد من الأولويات التي شدد على إنجازها وزير الصحة منذ توليه المهام الوزارية. وأضافت أنه تمت مخاطبة جمعيات النفع العام والجهات ذات الصلة بالشأن الصحي مثل الجمعية الطبية وجمعية طب الأسنان وجمعية الجراحين وجمعية التمريض وجمعية الصيدلة وكلية الطب وجامعة الكويت وغيرها لإبداء الملاحظات التي تراها كل جهة لاضافتها إلى مشروع القانون الذي تعكف الوزارة حاليا على إعداد مشروع متكامل له يشمل كل وجهات النظر بما يضمن تقديم خدمات صحية افضل للمواطنين


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