عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وزارة الداخلية بإعداد خطة لاستلام الملف الأمني داخل المدن والمناطق الحضرية من الجيش.

وقال وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي إن رئيس الوزراء وجه مسؤولي الوزارة بـ «ضرورة تطوير أداء الوزارة وصياغة رؤية لتسلم الملف الأمني(داخل المدن) بحسب الاختصاص».

ويأتي أمر عبد المهدي بعد أقل من شهر على طلب نحو 50 برلمانيا بتقليص دور الجيش في المدن. ويتولى الجيش منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني بالمناطق الحضرية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية واسعة النطاق.

وطالب عبد المهدي امس بتأمين الحدود بشكل كامل مع سورية. وقال خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة ، إن «ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل» وشدد على أهمية «استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الارهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الارهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل».

ووفقا للدستور العراقي فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تسند لقوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات. وعلى مدار السنوات الماضية أثار تولي الجيش ملف الأمن داخل المدن إلى جانب قوات الداخلية الجدل بين الأوساط السياسية والدوائر الأمنية حيث يتبادل الجانبان الاتهامات عند وقوع خروقات أمنية. وشدد رئيس الحكومة العراقية على ان الجيش ليس لقمع الشعب وانما لحمايته داعيا الى ملاحقة الخلايا الارهابية للقضاء عليها لانها سرطان غير مجتث بشكل كامل. واطلع عادل عبد المهدي الذي تولى حقيبتي الدفاع والداخلية وكالة حتى يتم انتخاب وزيرين لهما خلال زيارة الى وزارة الدفاع هي الاولى منذ تسلمه رئاسة الحكومة الاربعاء الماضي من القادة الامنيين على عرض مفصّل عن الاوضاع الامنية. واكد في كلمة له بالقادة ان الجيش العراقي بدأ يستعيد مكانته في دولة ديموقراطية وليست دولة دكتاتورية مشددا على ان الجيش لايُستخدم في القمع وانما في حماية الشعب. واشار عبد المهدي الى أن الأمن والاقتصاد مرتبطان معا فمن دون الاستقرار الامني لن يكون هناك استثمار وتطوير للاقتصاد والخدمات.وشدد على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الإرهابية للقضاء عليها لأنها سرطان غير مچتث بشكل كامل.

وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار اكد رئيس الحكومة ان العراق يرغب بتوطيد علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي على اساس المصالح المشتركة والبحث عن المشتركات التي هي اكثر من الخلافات، مبينا ان الحروب والصراعات اضرّت بالعراق كثيراً.

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح امس أنه لن يسمح بعودة الاستبداد الى العراق تحت أي عنوان، واعدا بذل أقصى جهوده لجعل حلبجة رمزا للأعمار والتنمية. وكان صالح قد وصل مدينة (حلبجة 275 كيلومترا شمال شرق بغداد) قبيل ظهر امس برفقة قباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان. وقال صالح، في كلمة متلفزة أمام جمهور من أهالي المدينة إن «الجميع مدين لمدينة حلبجة وتضحيات أهلها لذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل النهوض بهذه المدينة واعمارها وتنميتها وخدمة أهلها وتعرضت مدينة حلبجة الكردية عام 1988 للقصف بالسلاح الكيمياوي من قبل الطائرات العراقية إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وراح ضحية القصف حوالي خمسة آلاف قتيل وحوالي 10 آلاف اصابة بين المدنيين.

