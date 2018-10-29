عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: استعاد تنظيم «داعش» جميع المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سورية الديموقراطية «قسد» تحالف فصائل كردية وعربية في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور بشرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.وفي العاشر من سبتمبر بدأت «قسد» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية ضد تنظيم «داعش» في منطقة هجين في اقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وتمكنت تلك القوات من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة إلا أن «داعش» ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيداً من عاصفة رملية في المنطقة الصحراوية وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «خلال هجمات واسعة استمرت منذ يوم الجمعة وحتى فجر الأحد تمكن التنظيم من استعادة جميع المناطق التي تقدمت فيها قوات سورية الديموقراطية» وأكد قيادي في «قسد» رفض الكشف عن اسمه استعادة التنظيم المتطرف جميع المناطق التي خسرهها خلال الأسابيع السبعة الماضية وأعاد الأمر إلى «العاصفة الرملية ومعرفته في المنطقة أكثر من قواتنا». وعمدت قوات سورية الديموقراطية، وفق المرصد والقيادي، إلى إرسال تعزيزات عسكرية. وأوضح القيادي أنه «تم ارسال تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة إلى الجبهة، وسيتم تبديل بعض الوحدات بأخرى أكثر خبرة وأكثر قدرة على القيام بالمهمة» مؤكدا «ستنطلق حملة عسكرية جديدة فور وصول تلك التعزيزات».وأسفرت هجمات تنظيم «داعش» منذ يوم الجمعة، وفق المرصد عن مقتل 72 عنصراً من قوات سورية الديموقراطية. ومنذ العاشر من سبتمبر، أوقعت المعارك نحو 500 قتيل في صفوف «داعش» وأكثر من 300 مقاتل من «قسد» بحسب المرصد.

ودخل مسلحون من «داعش لحقل العمر النفطي أكبر حقول دير الزور بعد عام من خسارته. وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن «مسلحين من تنظيم «داعش» دخلوا فجر الأحد حقل العمر النفطي بعد محاصرته وبعد فرار عناصر قسد».وأكد المصدر أن «تقدم عناصر «داعش» ودخولهم الحقل كان بدون قتال تقريبا بعد فرار عناصر حماية الحقل وتركهم مواقعهم إلا أن قوات قسد بدأت قصف مواقع داعش في محيط الحقل تمهيدا لشن هجوم لاستعادته».وكانت «قسد» سيطرت على حقل العمر النفطي، والذي يعد من أكبر حقول النفط في سوريا في العشرين من أكتوبر من العام الماضي.

ويُقدر التحالف الدولي وجود ألفي عنصر من تنظيم «داعش» في هذا الجيب وأكد المتحدث باسمه شون ريان أن «عاصفة رملية اتاحت لتنظيم «داعش» شن هجمات مضادة لكن الآن ومع صفاء الجو، سيزيد التحالف دعمه الجوي والناري لمساندة شركائه».ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سورية ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.

الى ذلك رصد المرصد السوري دوي انفجارات في أطراف بادية ريف دمشق، على الحدود الإدارية مع بادية السويداء الشمالية الشرقية. وبحسب المرصد فإن الانفجارات ناجمة عن استئناف قوات النظام السوري عمليتها العسكرية ضد «داعش» في منطقة تلول الصفا، بعد تعثر عملية الإفراج عن المتبقين من المحتجزين البالغ عددهم 21، هم 14 طفلاً و7 مواطنات، لا يزالون محتجزين منذ الـ25 من يوليو الماضي.

