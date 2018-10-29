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إسطنبول الوكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تولي أهمية لنتيجة اللقاء بين المدعي العام السعودي ومدعي عام اسطنبول حول قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي مؤتمر صحافي عقب القمة الرباعية المتعلقة بسورية في اسطنبول لفت أردوغان إلى أن تركيا دعت السعودية، الجمعة، رسميا لتسليم المشتبهين بقتل خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا، لا سيما وأن الجريمة وقعت في اسطنبول وأن أنقرة تنتظر رد الرياض على ذلك.

وأضاف أردوغان «المملكة العربية السعودية سترسل مدعيها العام، وسيلتقي والوفد المرافق مع مدعي عام اسطنبول، ونولي أهمية لنتيجة هذا اللقاء».

وتطرق الرئيس أردوغان للقضية خلال مباحثاته على هامش القمة مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وخلال المؤتمر الصحافي قال أردوغان إنه أطلع الزعماء على «المعلومات اللازمة». وطالب السلطات السعودية بالكشف عن هوية من أرسل الفريق المكلف بقتل خاشقجي إلى اسطنبول.

كما شدد أردوغان على أنه ينبغي كشف هوية المتعاون أو المتعاونين المحليين الذين سلمت إليهم جثة خاشقجي كما صرحت بذلك السلطات السعودية.