عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده لن تسمح بأي خطوات أو أمر واقع يفرض في المنطقة رغماً عنها. جاء ذلك في رسالة نشرها أكار على صفحة الوزارة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف أن الأمة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية) أظهرت بطولات وبذلت تضحيات توجت بتأسيس الجمهورية. وشدد أكار على أن تركيا سوف تبقى أملًا للشعوب المضطهدة من خلال التزامها الوثيق بالقيم الإنسانية والديمقراطية. وأكّد أكار أن القوات المسلحة التركية سوف تواصل مكافحتها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمات «غولن» و«العمال الكردستاني» و«داعش»، التي تستهدف وحدة البلاد أرضاً وشعباً.

ولفت أن تركيا تتجه نحو الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية بخطى ثابتة تخيم عليها روح التكاتف والأخوة، معربا عن إيمانه بأنها سوف تحقق أهدافها للعام 2023.

وتحتفل تركيا بـ «عيد الجمهورية»، في 29 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

